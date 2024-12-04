Росія відправила до Курської області генерала через скарги військових КНДР: деталі від ГУР

Росія відправила на фронт у Курську область генерала. Приводом стало те, що військові КНДР скаржаться, що не доїдають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Військових зі складу 92-ї та 94-ї бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях у Курській області, зокрема, 22-го мотострілецького полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї ОДШБР.

"Вирішувати проблему з голодними північними корейцями Росія відправила в курські поля генерал-майора Мєвлютова - заступника командувача з питань ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу", - розповіли в ГУР.

За даними розвідки, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області, зросло невдоволення через недостатній обсяг пайків.

Ситуація в Курській області

Наразі російські війська за підтримки солдатів КНДР намагаються відбити раніше зайняті позиції українськими військовими в Курській області. Росіяни вже зробили кілька спроб наступу. Зокрема, в середині листопада російські війська пішли на штурм у Курській області, але втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись на мінах, встановлених ЗСУ.

При цьому, незважаючи на успішні контратаки ЗСУ більшості штурмів, за даними Reuters на кінець листопада, Україна втратила 40% території, яку контролювала в Курській області.

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