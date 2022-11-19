Россия значительно увеличила военные расходы на 2023 год, - британская разведка

Военные расходы России в 2023 году вырастут на 40%. Российское правительство пытается занять деньги, пока ситуация на рынке относительно благоприятная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 16 ноября 2022 года Россия провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, собрав 820 млрд рублей (13,6 млрд долларов). Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом поддержания расходов на оборону, которые значительно увеличились после вторжения в Украину.

По данным британской разведки, задекларированные расходы России на "национальную оборону" на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 трлн рублей (84 млрд долларов), что более чем на 40% превышает предварительный бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году.

"Выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности. Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что Министерство финансов России оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенной налогово-бюджетной ситуации в следующем году", - отмечают в Минобороны Британии.