Почему РФ поставила "на паузу" ракетные атаки и каждую ночь бьет дронами: объяснение эксперта

Россия фактически каждую ночь массированно атакует Украину "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа. Среди целей в том числе и Киев, где участились воздушные тревоги, а падение обломков неоднократно приводило к разрушению в домах.

В чем причина этих атак и почему РФ длительное время не совершала массированных ракетных ударов - в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Почему Россия держит паузу в массированных ракетных обстрелах

Как пояснил эксперт, Россия постоянно продолжает накопление ракет для того, чтобы иметь возможность наносить удары.

"Так же и баллистические ракеты они продолжают накапливать. Конечно, у них возникают определенные трудности с этим. Многие ракеты они уже использовали против Украины. Поэтому россиянам нужно время на то, чтобы выработать, чтобы восстановиться, а это не так просто", - рассказывает Мусиенко.

По его словам, с военной точки зрения большинство приготовлений РФ уже завершила для того, чтобы иметь возможность наносить удары именно со стратегической авиации, которых не было с 26 августа.

"Фактически в течение осени масштабных ракетных ударов не было. Почему они этого не делают? Здесь нужно искать не только какие-то объяснения исключительно в военной плоскости. Одна из возможных причин - они просто хотят накопить еще больше ракет, чтобы активизировать террор уже накануне зимы создать нам очень сложные условия в энергетике", - считает Мусиенко.

Атаки дронами каждую ночь: почему это происходит

Что касается атак дронов, по мнению эксперта, противник применяет их с несколькими целями. Первая - это террор против гражданского населения. В том числе психологический.

"Дроновые атаки происходят преимущественно ночью, к утру когда, как говорят специалисты, у человека самый крепкий сон. Соответственно это ведет к такой общей стрессовости и мрачным настроениям", - объясняет Мусиенко.

Вторая причина - это попытка врага повредить определенные инфраструктурные объекты, а третья - дезориентация, истощение украинской ПВО, постоянная ее нагрузка. Ведь нужно понимать, что сейчас прослеживается три волны атак со стороны РФ, обращает внимание собеседник.

"Сначала они запускают дроны, которые фактически являются обманчивыми целями. То есть это, как правило, дроны без боевого заряда. Они достаточно легкие, в основе их производства пенопласт, бак до 10 литров горючего. И они просто должны лететь для того, чтобы вытаскивать на себя определенные системы ПВО и дезориентировать", - говорит Мусиенко.

Во второй волне летят уже непосредственно "Шахеды" в перемешку с дронами, выполняющими функцию обманчивых целей. И дальше уже под утро россияне запускают "Шахеды".

"Плюс надо сказать и о деньгах. Потому что что ни говори, но особенно с 2025 года РФ еще больше столкнется с экономическими проблемами на фоне этой ситуации, которая есть. А производство дронов дешевле, чем ракет", - подчеркивает Мусиенко.

Эксперт отмечает, что дроны можно производить более массово, тратя меньше. И это тоже аргумент для Москвы почему она предпочитает именно "Шахеды", дроны при выборе того, чем атаковать Украину и в частности столицу.

Почему Киев среди целей врага

По его словам, одной из причин того, что Киев является одной из целей дроновых атак, является то, что противник пытается прощупывать ПВО, которая защищает город.

"Во-вторых, хочу напомнить, что когда дроны запускаются, например, из Курской области, это уже не так далеко и до Киева. Поэтому здесь есть географическая возможность это делать", - пояснил Мусиенко.

К тому же это столица Украины и поэтому она всегда будет в поле внимания врага во что бы то ни стало, акцентирует собеседник.

"Если мы говорим о невозможности сейчас российского сухопутного наступления на Киев, то с точки зрения таких атак столица всегда будет находиться в поле зрения. Потому что прекрасно поняла вот эта маниакальная одержимость "центром принятия решений" и прочее", - подытожил эксперт.