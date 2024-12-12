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РФ днем запустила "Шахеды" по Украине: где объявлена тревога

Четверг 12 декабря 2024 15:18
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РФ днем запустила "Шахеды" по Украине: где объявлена тревога Иллюстративное фото: воздушная тревога в Украине объявлена 12 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине днем четверга, 12 декабря.В ряде областей объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным воздушных сил, группа вражеских ударных дронов наблюдается на севере и востоке Черниговской области. А также на границе Кировоградской и Днепропетровской.

Кроме того, предупреждалось об угрозе ударов тактической авиацией по границе Сумской области.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

РФ днем запустила &quot;Шахеды&quot; по Украине: где объявлена тревога

Воздушные тревоги в Украине

Стоит заметить, что до этого Россия с 10 декабря не применяла ударные дроны для своих атак.Это стало небольшой паузой среди российских атак с начала осени.

Подробно о том, почему Россия могла не запускать эти дни "Шахеды", читайте в материале РБК-Украина - "Ночь без "Шахедов". Почему РФ сделала паузу в атаках и при чем здесь погода".

Также мы писали о том, почему РФ поставила "на паузу" ракетные атаки и каждую ночь бьет дронами.

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