Россия вербует студентов для войны против Украины, - СМИ

В России как минимум 70 учебных заведений в 24 регионах, включая временно оккупированный Крым, вербуют студентов для участия в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет Military со ссылкой Echo.

По данным издания, недавно в рамках усилий по привлечению студентов для заключения контрактов с Минобороны - участие принимают 57 университетов, а также 13 колледжей и технических училищ.

Все это происходит в 24 регионах, при этом Echo пишет, что фактическое число заведений, которые занимаются набором кадров, вероятно, значительно выше.

Также сообщается, что в университетах, таких как Российский экономический университет имени Плеханова и Дальневосточный федеральный университет - вводятся квоты на подготовку студентов для службы в российской армии.

Подобная методика набора студентов описывается как подход "кнута и пряника", при котором студентам обещают крупные выплаты. Более того, им обещают, что в некоторых случаях будут дополнительные выплаты да счет университетов.

В рекламном тексте контракта говорится, что вакансия позиционируется как набор в "силы беспилотных систем" и преподносится как захватывающая карьера в высокотехнологичной отрасли, которая обеспечит востребованные современные навыки.

Вербовщики описывают такую военную службу как академический отпуск, который позволяет студентам "спокойно продолжить" учебу после войны. Также упоминалось, что некоторым даже обещают "гарантированное увольнение" по истечению срока действия контракта.

"В то же время на студентов оказывается давление с целью заставить их посещать собрания по набору персонала, угрожая наказанием за неявку. Иногда студентов, особенно тех, у кого плохая успеваемость, лично вызывают в администрацию, где их принуждают подписать контракт", - пишет Echo.

Согласно публикации, директор колледжа в Новосибирске назвал "трусами" студентов, не выразивших желания идти на войну.

Echo добавило, что проводимая оценка успеваемости студентов с различным уровнем образования может оказаться успешной долгосрочной стратегией.