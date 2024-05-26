Россия ведет в Европе масштабную кампанию для срыва военных поставок Украине, - NYT
Спецслужбы Российской Федерации проводят диверсионные операции в Европе. Они направлены на подрыв поставок военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По данным издания, представители разведки США и их союзники отслеживают увеличение количества диверсионных операций низкого уровня в Европе, которые, по их мнению, являются частью российской кампании по подрыву усилий для военной поддержки Украины.
Среди таких операций издание приводит, в частности, поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.
К тому же известно об аресте российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.
Несмотря на то. что эти действия могут показаться случайными, американские и европейские чиновники, отвечающие за вопросы безопасности, отмечают, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить передачу оружия Киеву и создать видимость роста оппозиции к поддержке Украины.
Напомним, что на днях полиция Лондона обвинила британца в нарушении закона о нацбезопасности из-за связей с РФ.
К тому же недавно Bloomberg сообщало, что для совершения диверсий в Европе российское ГРУ нанимает молодых людей через Интернет.
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