Россия второй раз за ночь подняла в небо МиГ-31К: враг запустил "Кинжалы"

"Зафиксирован взлет МиГ-31К. Ракетная опасность по всей территории Украины!", - говорится в сообщении в 02:24.

В то же время мониторинговые каналы пишут, что предварительно, враг запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:30 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

