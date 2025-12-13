RU

Россия второй раз за ночь подняла в небо МиГ-31К: враг запустил "Кинжалы"

Фото: ракетная опасность сейчас для всей страны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине в ночь на 13 октября второй раз за ночь объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной сигнала стал повторный взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К. Ракетная опасность по всей территории Украины!", - говорится в сообщении в 02:24.

В то же время мониторинговые каналы пишут, что предварительно, враг запустил аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:30 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Новость дополняется...

