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Россия во второй раз за ночь атаковала Киев баллистикой, раздавались взрывы

02:01 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: киевлян просят оставаться в безопасных местах (Getty Images)

Поздним вечером 21 октября Россия вторично за ночь выпустила по Киеву баллистические ракеты. В столице объявлен красный уровень опасности, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию.

Воздушные силы сначала предупредили об угрозе применения баллистики с северного направления, а через несколько минут - о ракетах, летящих курсом на Киев.

В КМВА призвали киевлян находиться в укрытиях отбоя тревоги. Информация о последствиях уточняется.

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