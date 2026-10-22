Россия во второй раз за ночь атаковала Киев баллистикой, раздавались взрывы

Воздушные силы сначала предупредили об угрозе применения баллистики с северного направления, а через несколько минут - о ракетах, летящих курсом на Киев.

В КМВА призвали киевлян находиться в укрытиях отбоя тревоги. Информация о последствиях уточняется.