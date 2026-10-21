РФ атаковала Киев, враг попал в объект транспортной инфраструктуры

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Реактивные дроны атаковали столицу около полуночи 20 октября. В результате есть последствия в двух районах Киева – Соломенском и Святошинском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

О налете дронов сначала извещали Воздушные Силы, была угроза применения баллистического вооружения. В столице впоследствии раздались взрывы. В 23:41 пресс-сужбасс КМВА сообщила, что в Соломенском районе было зафиксировано падение дрона на территории нежилого сектора. Кличко уточнил, что был поражен объект транспортной инфраструктуры. На месте ЧП вспыхнул пожар, куда направились экстренные службы. Кроме того, последствия атаки дронов также есть в Святошинском районе - там обломки дрона упали на открытой территории. По предварительной информации, пострадавших нет.