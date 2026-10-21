ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

РФ атаковала Киев, враг попал в объект транспортной инфраструктуры

01:02 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Маловичко
РФ атаковала Киев, враг попал в объект транспортной инфраструктуры Иллюстративное фото: работники ГСЧС на месте попадания (ГСЧС Украины)
Додати як бажане джерело в Google

Реактивные дроны атаковали столицу около полуночи 20 октября. В результате есть последствия в двух районах Киева – Соломенском и Святошинском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

О налете дронов сначала извещали Воздушные Силы, была угроза применения баллистического вооружения. В столице впоследствии раздались взрывы.

В 23:41 пресс-сужбасс КМВА сообщила, что в Соломенском районе было зафиксировано падение дрона на территории нежилого сектора. Кличко уточнил, что был поражен объект транспортной инфраструктуры.

На месте ЧП вспыхнул пожар, куда направились экстренные службы.

Кроме того, последствия атаки дронов также есть в Святошинском районе - там обломки дрона упали на открытой территории. По предварительной информации, пострадавших нет.

Атака на Киев 20 октября

В течение суток вторника россияне время от времени терроризировали Киев обстрелами. Среди последствий – пострадал уже второй раз Институт кардиологии, а именно под ударом оказалась операционная.

Еще оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району Киева и попали в энергообъект. В четырех районах возникли проблемы со светом, а движение электротранспорта частично приостановили.

В общей сложности до 21 увеличилось количество пострадавших в результате атак врага на столицу 20 октября. 12 раненых медики госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Погиб один человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Война в Украине Атака дронов
Новости
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко