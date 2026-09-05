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Россия второй раз за короткое время ударила по "Эпицентру" в Николаеве

00:48 05.09.2026 Сб
2 мин
Враг снова целил именно в гражданские объекты
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ликвидируют последствия атаки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Вечером россияне повторно атаковали торговый центр в Николаеве беспилотниками типа "шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram николаевского городского головы Александра Сенкевича.

В результате атаки пострадала 17-летняя девушка, которой уже оказали необходимую медицинскую помощь.

По словам Сенкевича, девушка будет лечиться амбулаторно. Мэр подчеркнул, что под ударами врага еще раз оказываются именно гражданские объекты - торговые центры, супермаркеты, жилые дома, которыми ежедневно пользуются обычные люди.

Администрация района уже обследовала жилой сектор вблизи места удара - предварительно зафиксированы повреждения, в том числе выбиты окна. Городские власти свяжутся с владельцами поврежденных квартир, чтобы помочь закрыть окна

По данным " Общественного ", удар беспилотниками "Shahed" 4 сентября пришелся именно по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве.

"Эпицентр" уже не раз оказывался под ударами России в последнее время. 28 августа Россия уложила по "Эпицентру" в Запорожье - возник сильный пожар, ранены, и это уже не первая атака именно по территории этого торгового центра. В тот же день удар потерпел и бизнес по всей стране - в Сумах и Киевской области уничтожили объекты "Новой почты".

Через два дня, 27 и 28 августа, Россия по сути устроила целенаправленный террор против украинского бизнеса - среди пострадавших оказались "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а также книжные магазины и издательства.

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