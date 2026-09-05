Россия второй раз за короткое время ударила по "Эпицентру" в Николаеве

В результате атаки пострадала 17-летняя девушка, которой уже оказали необходимую медицинскую помощь.

По словам Сенкевича, девушка будет лечиться амбулаторно. Мэр подчеркнул, что под ударами врага еще раз оказываются именно гражданские объекты - торговые центры, супермаркеты, жилые дома, которыми ежедневно пользуются обычные люди.

Администрация района уже обследовала жилой сектор вблизи места удара - предварительно зафиксированы повреждения, в том числе выбиты окна. Городские власти свяжутся с владельцами поврежденных квартир, чтобы помочь закрыть окна

По данным " Общественного ", удар беспилотниками "Shahed" 4 сентября пришелся именно по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве.