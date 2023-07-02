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Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"

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Воскресенье 02 июля 2023 18:26
Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров" Фото: Россия вторй раз за сутки сменила количество ракетоносителей в Черном море (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Черном море российские войска проводят ротацию и маневры ракетоносителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Facebook.

По состоянию на 17.00, на боевом дежурстве осталось два надводных ракетоносителя. Их общий залп составляет до 16 "Калибров".

В ОК "Юг" предупредили, что уровень ракетной опасности очень высокий.

Россия накапливает ракеты

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия сейчас избегает массовых ударов, поскольку вероятно накапливает ракеты, чтобы позже использовать их для "более коварных намерений".

"Очевидно, враг что-то накапливает, подходит для каких-то более коварных намерений. Можно лишь думать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил он.

Как рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сегодня Россия, по меньшей мере, в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101.

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Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"
Россия второй раз за сутки изменила количество ракетоносителей в Черном море. Какой залп "Калибров"
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