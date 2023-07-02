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Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів"

Новость на русском →
Неділя 02 липня 2023 18:26
Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів" Фото: Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Чорному морі російські війська проводять ротацію та маневри ракетоносіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" в Facebook.

Станом на 17.00, на бойовому чергуванні залишилося два надводних ракетоносії. Їх загальний залп становить до 16 "Калібрів".

В ОК "Південь" попередили, що рівень ракетної небезпеки дуже високий.

Росія накопичує ракети

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія зараз уникає масових ударів, оскільки ймовірно накопчує ракети, щоб пізніше використати їх для "підступніших намірів".

"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ", - зазначив він.

Як розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, сьогодні Росія щонайменше в 3-4 рази наростила виробництво ракет "Калібр" та Х-101.

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