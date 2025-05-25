Россия ударила по жилому дому в Купянске: погибли две женщины, трое ранены

Российские войска атаковали Купянск авиабомбой. Погибли две женщины, еще три человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Также пострадали трое мирных жителей: 60-летний мужчина и женщины 75 и 68 лет. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Фото: Россия ударила по жилому дому в Купянске (t.me/synegubov)

По словам Синегубова, в результате удара погибли две женщины - 85 и 56 лет.

Утром 25 мая российские войска нанесли удар по жилому дому в городе Купянск Харьковской области.

Обстрелы Купянска

Вчера 24 мая в результате авиаудара российских войск по Купянскому району Харьковской области погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Ночью 4 мая российская авиация снова ударила по Купянску. В городе разрушены жилые дома, были раненые и масштабные пожары.

Также в апреле российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск. В результате обстрела пострадали три человека.

Одна из управляемых авиационных бомб попала во двор частного домовладения, в результате чего возник пожар. По другому адресу повреждено здание лечебного учреждения, горели 8 гаражных боксов и 3 медицинских автомобиля.

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