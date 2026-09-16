Россия ударила по центру Кропивницкого, есть пострадавшие

"По состоянию на данный момент известно о четырех пострадавших. Трем из них оказывают помощь в медицинских учреждениях. Одна женщина от госпитализации отказалась", - рассказал он.

Райкович отметил, что в результате российской атаки были повреждены несколько частных домов, детский сад и автомобиль. Он также добавил, что ситуация отслеживается.

Напомним, сегодня в результате атаки российских беспилотников был уничтожен состав студии "95 Квартал". Вместе с помещением сгорели реквизит, костюмы и декорации за 20 лет работы.