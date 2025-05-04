Россия ударила по Сумской области: есть жертва, повреждены электросеть и газопровод

Ночная атака на Украину 4 мая

Этой ночью Киев и Черкассы стали целями для российских дроновых атак. Взрывы слышались по всему городу, обломки сбитых дронов вызвали многочисленные пожары в разных районах столицы, а спасатели активно работали над ликвидацией последствий.

В результате атак в Киеве пострадали 11 человек, среди которых есть дети. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что четверо жителей обратились к медикам, трое в Святошинском районе, один - в Оболонском.

Кроме того, в Черкассах также произошли взрывы, в результате которых возникли пожары.

Не обошла атака и Запорожскую область, где российские войска осуществили массированный удар КАБами по прифронтовому Орехову, повредив гражданскую инфраструктуру.

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