Россия ударила по Сумской области: есть жертва, повреждены электросеть и газопровод

Россия нанесла авиаудары по Сумской области, в результате которых погиб один гражданский. В результате обстрелов повреждены жилые дома, газопровод и электросеть.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Сумской ОВА Олега Григорова.
Сегодня, 4 мая в Сумской области в результате обстрелов российскими войсками погиб гражданский житель.
Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилым улицам поселка Большой Писаревки. В результате этого погиб один гражданский житель.
Город Белополье подвергся обстрелу из РСЗО, в результате которого были повреждены дома мирных жителей, а также электросеть и газопровод.
Две женщины обратились за медицинской помощью после обстрела.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть Белополья осталась без электричества.
Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Этой ночью Киев и Черкассы стали целями для российских дроновых атак. Взрывы слышались по всему городу, обломки сбитых дронов вызвали многочисленные пожары в разных районах столицы, а спасатели активно работали над ликвидацией последствий.
В результате атак в Киеве пострадали 11 человек, среди которых есть дети. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что четверо жителей обратились к медикам, трое в Святошинском районе, один - в Оболонском.
Кроме того, в Черкассах также произошли взрывы, в результате которых возникли пожары.
Не обошла атака и Запорожскую область, где российские войска осуществили массированный удар КАБами по прифронтовому Орехову, повредив гражданскую инфраструктуру.
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