Росія вдарила по Сумській області: є жертва, пошкоджено електромережу та газопровід

Нічна атака на Україну 4 травня

Цієї ночі Київ і Черкаси стали цілями для російських дронових атак. Вибухи чулися по всьому місту, уламки збитих дронів спричинили численні пожежі в різних районах столиці, а рятувальники активно працювали над ліквідацією наслідків.

Внаслідок атак у Києві постраждали 11 осіб, серед яких є діти. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що четверо мешканців звернулися до медиків, троє в Святошинському районі, один - в Оболонському.

Крім того, у Черкасах також сталися вибухи, внаслідок яких виникли пожежі.

Не оминула атака й Запорізьку область, де російські війська здійснили масований удар КАБами по прифронтовому Оріхову, пошкодивши цивільну інфраструктуру.

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