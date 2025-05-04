Росія вдарила по Сумській області: є жертва, пошкоджено електромережу та газопровід

Росія завдала авіаударів по Сумщині, внаслідок яких загинув один цивільний. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, газопровід та електромережу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
Сьогодні, 4 травня на Сумщині внаслідок обстрілів російськими військами загинув цивільний мешканець.
Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по житлових вулицях селища Великої Писарівки. Внаслідок цього загинув один цивільний житель.
Місто Білопілля зазнало обстрілу з РСЗВ, в результаті якого були пошкоджені будинки мирних мешканців, а також електромережа і газопровід.
Двоє жінок звернулися за медичною допомогою після обстрілу.
Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина Білопілля залишилася без електрики.
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Цієї ночі Київ і Черкаси стали цілями для російських дронових атак. Вибухи чулися по всьому місту, уламки збитих дронів спричинили численні пожежі в різних районах столиці, а рятувальники активно працювали над ліквідацією наслідків.
Внаслідок атак у Києві постраждали 11 осіб, серед яких є діти. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що четверо мешканців звернулися до медиків, троє в Святошинському районі, один - в Оболонському.
Крім того, у Черкасах також сталися вибухи, внаслідок яких виникли пожежі.
Не оминула атака й Запорізьку область, де російські війська здійснили масований удар КАБами по прифронтовому Оріхову, пошкодивши цивільну інфраструктуру.
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