Россия ударила по Сумской области "Цирконом": куда попала ракета

По словам Кобзаря, тот взрыв, который сегодня услышали жители Сум, был следствием вражеского "прилета" на окраине города. Он уточнил, что ракета попала в дорожное покрытие.

По предварительной информации, пострадавших или погибших нет. В результате взрыва поврежден участок дороги в направлении Старого Села, из-за чего временно ограничено движение транспорта.

На месте работают все необходимые службы.

Между тем президент Украины заявил, что, по предварительным данным, утром российские войска применили по Сумской области ракету типа "Циркон".

"Уже докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о ходе спасательных работ на местах. Спасибо всем, кто помогает нашим людям. Также докладывал командующий Воздушных сил Анатолий Кривоножко о результатах работы противовоздушной обороны", - отметил Зеленский.

Что известно о ракете "Циркон"

3М22 "Циркон" - это российская гиперзвуковая крылатая ракета, которую Кремль позиционирует как "супероружие без аналогов". Ее разрабатывало конструкторское бюро "НПО Машиностроения", а впервые официально презентовали в 2019 году.

Официально Россия не обнародует характеристики ракеты "Циркон" и не демонстрирует ее публично, однако в разное время озвучивала отдельные параметры.

По имеющимся данным, ракета имеет дальность от 400-600 км до более 1000 км, скорость до 8-9 Маха, поднимается на высоту 30-40 км и несет боевую часть массой около 300-400 кг. Ее длина составляет ориентировочно 8-10 метров.

"Цирконы" запускаются с вертикальных установок 3С-14, которые РФ размещает на кораблях, подводных лодках и мобильных наземных пусковых установках.

Россия также заявляла о создании наземной системы "Бастион" для этих ракет. Кроме того, предположительно, пуски могут осуществляться со стационарных комплексов вроде модернизированного "Объекта 100" в оккупированном Крыму.