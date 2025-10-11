В пятницу, 10 октября, вечером, приблизительно в 22:20, в районе населенного пункта Жадово Семеновского общества россияне совершили очередное преступление против мирного населения. По предварительной информации, ударные дроны РФ атаковали автомобили АО "Черниговоблэнерго", которые находились на маршруте.

В результате атаки погиб один человек, еще несколько человек получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Во время инцидента были повреждены два транспортных средства, которые использовались для обслуживания энергетической инфраструктуры.

Александр Селиверстов отметил, что Россия продолжает демонстрировать себя как страна-террорист, сознательно подвергая гражданские объекты и работников критической инфраструктуры опасности.

Следователи и правоохранительные органы уже начали проверку инцидента, чтобы установить все детали атаки и привлечь виновных к ответственности.

Это нападение в очередной раз подтверждает, что работа энергетиков в зоне боевых действий остается чрезвычайно опасной.