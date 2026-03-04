RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия ударила ракетой по железнодорожной станции в Одесской области: среди раненых дети

17:05 04.03.2026 Ср
2 мин
Кто оказался в зоне опасности на станции в Одесской области?
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ нанесла ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре (Getty Images)

Россияне сегодня днем нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки повреждено административное здание, среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы и Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Читайте также: В Николаеве "Шахед" попал возле пассажирского вагона

Последствия попадания

Враг атаковал транспортную инфраструктуру на юге области днем 4 марта.

Как уточнил Алексей Кулеба, удар пришелся по железнодорожной станции, где было существенно повреждено административное здание.

По данным ОГА, пока известно о четырех раненых, среди которых железнодорожник и двое детей.

"Состояние трех из них, в частности, двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии", - сообщил Олег Кипер.

Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

На месте попадания продолжают работать экстренные службы, по словам Кулебы, "последствия атаки ликвидируются".

Ситуация с обстрелами Украины

Напомним, российские войска продолжают вести массированный террор против гражданской и транспортной инфраструктуры Украины.

В частности, в ночь на 4 марта РФ запустила почти 150 дронов различных направлений, атаковав ряд областей.

Одним из последствий ночной атаки стал прилет в Николаеве, где "Шахед" попал возле пассажирского автобуса.

В то же время Украина совершенствует средства противодействия вражеским ударам. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о новой системе перехвата воздушных целей, которую внедряют для защиты украинских городов.

