Россия ударила ракетой по железнодорожной станции в Одесской области: среди раненых дети

Россияне сегодня днем нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки повреждено административное здание, среди пострадавших есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы и Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.
Враг атаковал транспортную инфраструктуру на юге области днем 4 марта.
Как уточнил Алексей Кулеба, удар пришелся по железнодорожной станции, где было существенно повреждено административное здание.
По данным ОГА, пока известно о четырех раненых, среди которых железнодорожник и двое детей.
"Состояние трех из них, в частности, двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии", - сообщил Олег Кипер.
Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
На месте попадания продолжают работать экстренные службы, по словам Кулебы, "последствия атаки ликвидируются".
Напомним, российские войска продолжают вести массированный террор против гражданской и транспортной инфраструктуры Украины.
В частности, в ночь на 4 марта РФ запустила почти 150 дронов различных направлений, атаковав ряд областей.
Одним из последствий ночной атаки стал прилет в Николаеве, где "Шахед" попал возле пассажирского автобуса.
В то же время Украина совершенствует средства противодействия вражеским ударам. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о новой системе перехвата воздушных целей, которую внедряют для защиты украинских городов.