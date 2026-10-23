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Россия ударила по предприятию в Чернигове: есть погибший, под завалами могут быть люди

14:14 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Россия ударила по предприятию в Чернигове: есть погибший, под завалами могут быть люди Иллюстративное фото: Россия ударила по предприятию в Чернигове (ГСЧС)
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Российские оккупанты днем 23 октября атаковали дронами предприятие в Чернигове. Есть погибший и пострадавшие, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Первоначально Брижинский сообщил, что на севере Чернигова враг атаковал терминал "Новой почты".

Однако позже он уточнил, что зафиксировано падение российского дрона на территорию одного из предприятий города.

В результате вражеского удара предприятие потерпело разрушения. Предварительно под завалами находятся люди.

Обновлено 14:21

В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения - их доставляют в больницу.

Еще двум пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь.

Обновлено 14:45

В результате удара РФ один человек погиб, еще 16 пострадали.

Обновлено 15:21

Число пострадавших в Чернигове возросло до 25 человек. Один человек погиб.

По предварительной информации, 16 человек обратились за медицинской помощью в бригады скорой на месте происшествия, еще 8 человек транспортировали в больницу.

Напомним, в ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину 176 ударными дронами из семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

В частности, россияне массированно атаковали одну из тепловых электростанций ДТЭК.

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