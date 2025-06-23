Россия ударила "Ланцетом" по Черниговщине: двое погибших, среди раненых дети

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Чаус отметил, что агрессор действует жестоко и призвал помнить об этом.

Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях. Двое раненых в тяжелом состоянии были доставлены в областную больницу. Остальные получили ранения средней тяжести, за их состоянием следят врачи.

В результате атаки погибли два человека. Еще десять получили ранения, среди них - трое детей.

Вечером 22 июня российские войска атаковали окрестности одного из сел Сновской общины на Черниговщине. Удар был нанесен дронами-камикадзе типа "Ланцет".

Обстрел Киевской области и Киева

После ночной комбинированной атаки России Киев и Киевская область оказались в центре масштабных разрушений.

В столице зафиксированы многочисленные повреждения домов, бизнес-центров и инфраструктуры, а также пожары. В результате ударов погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 получили ранения, среди которых беременная женщина и дети.

Ракетные удары сопровождались масштабными взрывами, в частности в районах Голосеевском, Дарницком, Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Подольском. В некоторых локациях произошло возгорание крыш зданий и автомобилей. В результате падения обломков также пострадали люди - их состояние разное, несколько человек госпитализированы.

В Киевской области больше всего пострадали Бориспольский, Белоцерковский и Бучанский районы. Там повреждены жилые дома, отель с медицинским учреждением и автомобили. Из-за обстрелов погибла женщина 1957 года рождения, еще восемь человек получили ранения, в том числе двое спасателей.

Спасатели продолжают ликвидацию пожаров и разбор завалов. На месте работают около 260 спасателей и 60 единиц техники.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.