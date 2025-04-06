ua en ru
Вс, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Число пострадавших возросло до четырех: в ОВА уточнили последствия атаки на Николаев

Николаев, Воскресенье 06 апреля 2025 08:28
UA EN RU
Число пострадавших возросло до четырех: в ОВА уточнили последствия атаки на Николаев Фото: россияне атаковали Николаев дронами 5 апреля, пострадали люди (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером, 5 апреля, российская армия атаковала Николаев дронами. Пострадали четыре человека, начались несколько пожаров, которые уже потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вечером, 5 апреля, около 22:00 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136", - рассказал он.

Есть раненые

Ранены четыре человека - женщины 49, 67 и 72 лет и 57-летний мужчина.

"По состоянию на сейчас у всех состояние стабильное, лечение будут проходить амбулаторно", - отметил глава ОВА.

Последствия атаки на Николаев

В результате падения обломков и действия взрывной волны возникли два пожара в частных домах, которые были оперативно ликвидированы.

Также повреждены 13 частных дома и автомобиль.

Обстрел Николаева

Российские войска начали атаковать Украину с вечера, 5 апреля. В нескольких областях была объявлена тревога.

В частности, поздно вечером 5 апреля Николаев подвергся вражеской дроновой атаке. В городе было зафиксировано возгорание в частном секторе.

Позже выяснилось, что в Николаеве дроновая атака вызвала возгорание дома и газовой сети. До этого сообщалось, что из-за обстрела Николаева пострадали три женщины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Пожар Война в Украине Дрони
NEWS
За сутки россияне потеряли 1330 солдат и 190 единиц техники, - Генштаб
За сутки россияне потеряли 1330 солдат и 190 единиц техники, - Генштаб
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп