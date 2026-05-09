Россия ударила по Харькову несмотря на перемирие: пострадали люди, среди них дети

Заметим, что атака произошла в тот момент, когда между Украиной и РФ действует трехдневное перемирие. Однако это не помешало оккупанту атаковать город.

"Враг нанес удар БпЛА по Индустриальному району Харькова. По предварительной информации, попадание зафиксировано в девятиэтажный дом", - говорилось в сообщении Синегубова в 22:22.

Через минут 20 мэр Терехов уточнил, что враг попал в технический этаж девятиэтажки. Из-за атаки повреждена лифтовая шахта и выбиты около 30 окон.

Кроме того, известно, что острую реакцию на стресс испытал 8-летний мальчик, а впоследствии количество пострадавших возросло до трех.

Обновлено в 23:20

Синегубов написал, что в Харькове еще один 8-летний мальчик получил острую реакцию на стресс. Таким образом, из-за атаки РФ пострадали уже 4 человека.