Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила по Харькову несмотря на перемирие: пострадали люди, среди них дети

22:59 09.05.2026 Сб
2 мин
Враг нарушает перемирие, которое согласовали стороны
aimg Эдуард Ткач
Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне поздно вечером 9 мая атаковали Харьков дроном. Враг попал в жилую многоэтажку, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Читайте также: Несмотря на перемирие, Россия атаковала Украину баллистикой и более 40 дронами, есть прилеты

Заметим, что атака произошла в тот момент, когда между Украиной и РФ действует трехдневное перемирие. Однако это не помешало оккупанту атаковать город.

"Враг нанес удар БпЛА по Индустриальному району Харькова. По предварительной информации, попадание зафиксировано в девятиэтажный дом", - говорилось в сообщении Синегубова в 22:22.

Через минут 20 мэр Терехов уточнил, что враг попал в технический этаж девятиэтажки. Из-за атаки повреждена лифтовая шахта и выбиты около 30 окон.

Кроме того, известно, что острую реакцию на стресс испытал 8-летний мальчик, а впоследствии количество пострадавших возросло до трех.

Обновлено в 23:20

Синегубов написал, что в Харькове еще один 8-летний мальчик получил острую реакцию на стресс. Таким образом, из-за атаки РФ пострадали уже 4 человека.

Перемирие сорвано?

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Украина и Россия согласились на трехдневное перемирие - 9, 10 и 11 числа, а также на обмен пленными. Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что Украина соглашается на перемирие, и разрешил провести Парад в Москве.

Причем Трамп даже предположил, что перемирие с Украиной может длиться даже больше, чем три дня.

