Россияне нарастили количество дронов, которыми атакуют Украину

Россия в сентябре существенно увеличила количество реактивных беспилотников, атакующих Украину. На 29 сентября их уже было больше, чем за весь предыдущий месяц.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеэфир.

По его словам, в августе российские войска применили 2850 реактивных БПЛА, тогда как в сентябре по состоянию на 29 число их количество уже достигло 3177.

"Дронов у нас в этом месяце уже больше, чем в целом в предыдущем. Сегодня 29-е число противник продолжает атаковать. У нас за август было 2850 реактивных БпЛА, в этом месяце - уже 3177. То есть мы видим, что враг уже существенно увеличил количество реактивных БпЛА", - сказал Игнат.

Он отметил, что российские войска совершают атаки волнами. В настоящее время одним из главных направлений ударов дронами остается Киев и Киевская область.

В то же время, под постоянными атаками РФ находятся и другие украинские города, в частности Харьков, Одесса, Николаев, Сумы, Херсон и Днепр. По словам Игната, туда часто долетают беспилотники. Иногда россияне направляют средства воздушного нападения на запад Украины, а реактивные дроны могут достигать и отдаленных регионов.

Еще спикер Воздушных сил подчеркнул: Украине нужно больше ракет для систем Patriot и других наземных комплексов, чтобы противодействовать реактивным БПЛА и российской баллистике.

Отдельно Игнат отметил, что Силы обороны ожидают от украинских производителей быстрых решений для борьбы с воздушными атаками, которые можно будет масштабировать.

"Если брать массовость атак, то, конечно, нам нужны новые средства, которые смогут быть эффективными и давать тот результат, который ожидаем. Воздушные силы, все Силы обороны ожидают от наших производителей, от оборонки как можно более быстрых решений, чтобы быстрее их масштабировать за бойцами, за людьми, которые каждый день смогут".

Для отражения российских атак используют, в частности, тактическую авиацию, включая истребителей F-16, а также наземную ПВО при наличии ракет.

Игнат добавил, что партнеры уже передают Украине отдельные пакеты ракет в системы противовоздушной обороны, однако поддержка должна продолжаться.

Спикер подытожил, что против реактивных БпЛА могут эффективно применяться переносные зенитно-ракетные комплексы, когда беспилотник входит в зону их поражения.