Россия ударила дроном по электричке в Харьковской области (фото, видео)

Напомним, что это не первая массированная атака на транспортную систему.

В частности, ранее УЗ снова попала под массированную атаку РФ, в результате чего фиксировались серьезные повреждения инфраструктуры и задержки поездов.

Кроме того, на фоне постоянных угроз и обстрелов встречаются и другие внештатные ситуации.

Так, недавно поезд "Укрзализныци" двинулся посреди поля после тревоги, оставив часть пассажиров, выходивших из вагонов в безопасное место.

Тогда состав рейса "Львов - Черновцы" уехал после отбоя воздушной тревоги, оставив посреди поля 25 пассажиров.