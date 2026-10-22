RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Олешки Война в Украине

Россия ударила дроном по электричке в Харьковской области (фото, видео)

18:40 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ ударила по электричке в Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Российские войска днем ударили беспилотником по пассажирскому электропоезду в Харьковской области, в результате чего вспыхнул пожар в главном вагоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Атака произошла днем, под ударом вражеского БПЛА оказался пассажирский электропоезд.

Из-за удара загорелся главный вагон поезда.

Несмотря на угрозу повторных обстрелов со стороны врага, спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, в результате вражеского удара обошлось без пострадавших.

Напомним, что это не первая массированная атака на транспортную систему.

В частности, ранее УЗ снова попала под массированную атаку РФ, в результате чего фиксировались серьезные повреждения инфраструктуры и задержки поездов.

Кроме того, на фоне постоянных угроз и обстрелов встречаются и другие внештатные ситуации.

Так, недавно поезд "Укрзализныци" двинулся посреди поля после тревоги, оставив часть пассажиров, выходивших из вагонов в безопасное место.

Тогда состав рейса "Львов - Черновцы" уехал после отбоя воздушной тревоги, оставив посреди поля 25 пассажиров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяАтака дроновХарьковГСЧС