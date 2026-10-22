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Росія вдарила дроном по електричці на Харківщині (фото, відео)

18:40 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ ударила по електричці на Харківщині (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Російські війська вдень вдарили безпілотником по пасажирському електропоїзду на Харківщині, внаслідок чого спалахнула пожежа у головному вагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Атака сталася вдень, під ударом ворожого БпЛА опинився пасажирський електропоїзд.

Через удар загорівся головний вагон поїзда.

Попри загрозу повторних обстрілів з боку ворога, рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння.

За попередньою інформацією, в результаті ворожого удару обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що це не перша масована атака на транспортну систему.

Зокрема, раніше УЗ знову потрапила під масовану атаку РФ, внаслідок чого фіксувалися серйозні пошкодження інфраструктури та затримки поїздів.

Крім того, на тлі постійних загроз та обстрілів трапляються й інші позаштатні ситуації.

Так, нещодавно поїзд "Укрзалізниці" рушив посеред поля після тривоги, залишивши частину пасажирів, які виходили з вагонів у безпечне місце.

Тоді склад рейсу "Львів - Чернівці" поїхав після відбою повітряної тривоги, залишивши посеред поля 25 пасажирів.

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УкрзалізницяАтака дронівХарківДСНС