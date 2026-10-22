Росія вдарила дроном по електричці на Харківщині (фото, відео)

Нагадаємо, що це не перша масована атака на транспортну систему.

Зокрема, раніше УЗ знову потрапила під масовану атаку РФ, внаслідок чого фіксувалися серйозні пошкодження інфраструктури та затримки поїздів.

Крім того, на тлі постійних загроз та обстрілів трапляються й інші позаштатні ситуації.

Так, нещодавно поїзд "Укрзалізниці" рушив посеред поля після тривоги, залишивши частину пасажирів, які виходили з вагонів у безпечне місце.

Тоді склад рейсу "Львів - Чернівці" поїхав після відбою повітряної тривоги, залишивши посеред поля 25 пасажирів.