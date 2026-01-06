Россия ударила дронами и артиллерией по энергообъектам Украины в нескольких регионах

В ночь на 6 января российские войска нанесли дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате этого зафиксировано обесточивание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
По данным "Укрэнерго", из-за новых российских ударов на утро обесточены абоненты в Харьковской и Донецкой областях.
Также еще со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич на Черниговщине. Восстановительные работы проходят везде, где сейчас это позволяют условия безопасности.
"Из-за последствий предыдущих обстрелов - в нескольких областях на утро применены аварийные отключения. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточиваний там пока не действуют", - говорится в сообщении.
Как добавили в компании, аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Кроме того, во вторник меры ограничения потребления электричества для промышленности и для бытовых потребителей введены на всей территории Украины.
Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Эти атаки происходят практически по всей стране - от востока до запада и от севера до юга.
Так, в ночь на 5 января враг ударил по объектам генерации в Донецкой области.
Также вчера в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение.
Сегодня в городе продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате атак РФ. Сейчас большинство бытовых потребителей уже частично запитаны, а графики отключений электроэнергии не применяются.
