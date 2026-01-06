RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Россия ударила дронами и артиллерией по энергообъектам Украины в нескольких регионах

Фото: Россия ударила дронами и артиллерией по энергообъектам Украины в нескольких регионах (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 6 января российские войска нанесли дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате этого зафиксировано обесточивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

По данным "Укрэнерго", из-за новых российских ударов на утро обесточены абоненты в Харьковской и Донецкой областях.

Также еще со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич на Черниговщине. Восстановительные работы проходят везде, где сейчас это позволяют условия безопасности.

"Из-за последствий предыдущих обстрелов - в нескольких областях на утро применены аварийные отключения. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточиваний там пока не действуют", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, во вторник меры ограничения потребления электричества для промышленности и для бытовых потребителей введены на всей территории Украины.

 

 

Удары по энергетике

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Эти атаки происходят практически по всей стране - от востока до запада и от севера до юга.

Так, в ночь на 5 января враг ударил по объектам генерации в Донецкой области.

Также вчера в городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение.

Сегодня в городе продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате атак РФ. Сейчас большинство бытовых потребителей уже частично запитаны, а графики отключений электроэнергии не применяются.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоВойна в УкраинеОтключение света