Россия ударила дронами по Чернигову, среди раненых - двое детей

Оккупанты ударили дронами по жилому кварталу Чернигова. В результате попаданий и пожаров ранения получили 62-летняя женщина и 73-летний мужчина, а также двое мальчиков в возрасте 10 и 12 лет.

Один жилой дом полностью уничтожен огнем. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены еще не менее пяти соседних частных домохозяйств.

Правоохранители работают на месте происшествия. Они собирают доказательства очередного преступления РФ, фиксируют масштаб разрушений и оказывают помощь пострадавшим.

Фото: последствия вражеского удара по Чернигову (Нацполиция)

Напомним, сегодня российские оккупанты массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека.

Отметим, 24 августа российские оккупанты нанесли удар дроном по Чернигову. Тогда под атакой оказалась многоэтажка в центре города.