Россия ударила по дороге на Одесщине: пятеро пострадавших, один крайне тяжелый

"Враг нанес серию ударов по автодороге в Одесской области. Повреждены грузовые и легковые автомобили", - отметил он.

Кипер добавил, что, предварительно, пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы, один раненый находится в крайне тяжелом состоянии.

Глава ОВА подчеркнул, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, борются за жизнь и здоровье каждого. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, сегодня в Черном море российский дрон атаковал коммерческое судно, перевозившее рапсовое масло. В результате удара погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Кроме того, сегодня оккупанты ударили реактивным беспилотником по многоэтажке в Сумах. Пострадали два человека, среди них 16-летний подросток.