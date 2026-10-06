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Россия ударила по дороге на Одесщине: пятеро пострадавших, один крайне тяжелый

14:46 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия вражеского удара в Одесской области (t.me/odeskaODA)

Российские оккупанты во вторник, 6 октября, ударили по автомобильной дороге в Одесской области. В результате обстрела пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесского ОВА Олега Кипера.

"Враг нанес серию ударов по автодороге в Одесской области. Повреждены грузовые и легковые автомобили", - отметил он.

Кипер добавил, что, предварительно, пострадали пять человек. Двое из них госпитализированы, один раненый находится в крайне тяжелом состоянии.

Глава ОВА подчеркнул, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, борются за жизнь и здоровье каждого. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Напомним, сегодня в Черном море российский дрон атаковал коммерческое судно, перевозившее рапсовое масло. В результате удара погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Кроме того, сегодня оккупанты ударили реактивным беспилотником по многоэтажке в Сумах. Пострадали два человека, среди них 16-летний подросток.

Также утром российские войска атаковали центр Кривого Рога двумя "Бандеролями". В результате удара пострадали три человека.

РБК-Украина также писало, что ночью россияне запустили по Украине 137 ударных дронов, 49 из которых были реактивными. Силы обороны уничтожили большинство враждебных целей, однако зафиксированы попадания.

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