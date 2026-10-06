РФ ударила по больнице в центре Кривого Рога, есть раненые
10:57 06.10.2026 Вт
1 мин
Фото: РФ ударила "Бандеролями" по центру Кривого Рога (росСМИ)
Россия утром атаковала центр Кривого Рога, запустив две "Бандероли".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кривого Рога Александра Вилкула.
Позже мэр добавил, что под атаку попала одна из городских больниц.
"Враг нанес удар по территории одной из городских больниц.
В настоящее время двое пострадавших. Женщина - сотрудник больницы - тяжелая, уже в операционной. Мужчина средний", - говорится в заявлении.
Число пострадавших увеличивается.
Еще одна женщина ранена, средняя, уже находится в операционной.
Просто гуляла с собакой", - добавил Вилкул.
Напомним, ранее мы писали, что РФ ночью массированно обстреляла Украину дронами. По городам и селам выпустили около 200 враждебных целей, часть из них удалось сбить.