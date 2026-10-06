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Ночной удар по Украине: дроны летели с восьми направлений, есть "прилеты"

08:24 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Ночной удар по Украине: дроны летели с восьми направлений, есть "прилеты" Фото: ПВО сбивала враждебные цели этой ночью (Getty Images)
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Ночью россияне выпустили по Украине 137 ударных дронов, 49 из них - реактивные. Силы обороны сбили большинство из них, но есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Атака началась в 18.00 5 октября. Россияне запустили дроны типа Shahed, в том числе 49 реактивных, а также Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия".

Аппараты летели из Орла, Курска, Шаталового, Миллерового и Приморско-Ахтарска в России, из оккупированного Донецка, из Гвардейского в оккупированном Крыму, а также из Азовского моря.

Что известно о последствиях

По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 114 дронов типа Shahed, Гербера и других типов.

Попадания вражеских средств нападения зафиксировали на 17 локациях. Еще на 4 локациях упали обломки сбитых аппаратов.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.

Как ранее сообщало РБК-Украина, утром 6 октября россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье.

Ранения получили пять человек, среди них двое работников Красного Креста, которые ехали на работу.

Напомним, вечером 5 октября в Киеве обломки дрона упали у жилого дома в Печерском районе.

Загорелись два легковых автомобиля, еще один поврежден, пострадавших нет.

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