Ночной удар по Украине: дроны летели с восьми направлений, есть "прилеты"
Ночью россияне выпустили по Украине 137 ударных дронов, 49 из них - реактивные. Силы обороны сбили большинство из них, но есть "прилеты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Атака началась в 18.00 5 октября. Россияне запустили дроны типа Shahed, в том числе 49 реактивных, а также Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия".
Аппараты летели из Орла, Курска, Шаталового, Миллерового и Приморско-Ахтарска в России, из оккупированного Донецка, из Гвардейского в оккупированном Крыму, а также из Азовского моря.
Что известно о последствиях
По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 114 дронов типа Shahed, Гербера и других типов.
Попадания вражеских средств нападения зафиксировали на 17 локациях. Еще на 4 локациях упали обломки сбитых аппаратов.
Атака продолжается, в воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.
Как ранее сообщало РБК-Украина, утром 6 октября россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье.
Ранения получили пять человек, среди них двое работников Красного Креста, которые ехали на работу.
Напомним, вечером 5 октября в Киеве обломки дрона упали у жилого дома в Печерском районе.
Загорелись два легковых автомобиля, еще один поврежден, пострадавших нет.