Ночной удар по Украине: дроны летели с восьми направлений, есть "прилеты"

Ночью россияне выпустили по Украине 137 ударных дронов, 49 из них - реактивные. Силы обороны сбили большинство из них, но есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы .

Атака началась в 18.00 5 октября. Россияне запустили дроны типа Shahed, в том числе 49 реактивных, а также Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия".

Аппараты летели из Орла, Курска, Шаталового, Миллерового и Приморско-Ахтарска в России, из оккупированного Донецка, из Гвардейского в оккупированном Крыму, а также из Азовского моря.

Что известно о последствиях

По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 114 дронов типа Shahed, Гербера и других типов.

Попадания вражеских средств нападения зафиксировали на 17 локациях. Еще на 4 локациях упали обломки сбитых аппаратов.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.

Как ранее сообщало РБК-Украина, утром 6 октября россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье.