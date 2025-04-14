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Россия снова ударила баллистикой по Сумам

Сумы, Понедельник 14 апреля 2025 21:18
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Россия снова ударила баллистикой по Сумам Иллюстративное фото: в Сумах был "прилет" баллистики (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 14 апреля, атаковали Сумы. Враг использовал баллистическую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Сумскую ОВА в Telegram.

"Приход баллистического вооружения врага в городе Сумы", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Деталей о том, куда ударили россияне, и какой именно ракетой, пока нет.

До такой информации военных в сети сообщали о взрыве в Сумах во время воздушной тревоги.

Обновлено 21:51

В Сумской областной военной администрации отметили, что "прилет" был зафиксирован в окрестностях Сумской городской общины.

"Предварительно люди не пострадали. Последствия атаки россиян уточняются", - добавили в ведомстве.

Обстрел Сум 13 апреля

Напомним, россияне вчера, 13 апреля, в Вербное воскресенье, уже били по Сумам баллистикой. Враг запустил по центру города сразу две баллистических ракеты. "Прилет" был в место, где находилось большое количество мирных жителей.

Согласно последним данным, известно о 35 погибших и 117 пострадавших. В частности, от удара погибли 11-летний мальчик и 17-летний подросток.

Россияне использовали для атаки ракету с кассетной боевой частью - чтобы было как можно больше жертв.

После удара власти РФ нафантазировали, что якобы атаковали место совещания украинских военных с "западными коллегами".

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