Россия узаконила захват украинской недвижимости на оккупированных территориях

Российское правительство официально разрешило присвоение недвижимости, принадлежащей украинцам, на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.
Решение, принятое 20 октября, закрепляет право оккупационных администраций признавать жильё и коммерческие помещения "бесхозяйственными" и передавать их в собственность государства.
Согласно утвержденной инициативе Минстроя РФ, новая норма распространяется на оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Теперь квартиры, дома и другие объекты недвижимости, у которых "невозможно установить владельца" или "отсутствуют документы", будут официально переходить под контроль местных коллаборационных структур.
В дальнейшем такие помещения могут передаваться военным, чиновникам, полицейским или учителям, которых завозят из России.
До этого подобные случаи конфискации происходили на основании региональных "указов" или решений псевдосудов, действовавших под прикрытием российских оккупационных администраций.
Теперь же Кремль вывел этот процесс на федеральный уровень, фактически легализовав массовое отчуждение частной собственности украинцев.
Эксперты отмечают, что таким образом Россия закрепляет политику системного вытеснения украинского населения с захваченных территорий и заселения их лояльными к Москве гражданами.
Решение о передаче так называемого "бесхозного" жилья рассматривается как элемент стратегии демографического контроля и укрепления влияния на ВТО.
