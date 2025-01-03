Россия "узаконила" репрессии против украинцев в оккупации, которые без паспорта РФ, - ЦНС

В России приняли закон, который позволит полицейским проникать в помещения украинцев на временно оккупированных территориях Украины. Он вступит в действие с 5 марта 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
С принятием нового закона полиция РФ в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получит право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие "иностранцы". Однако на самом деле речь идет о тех "мигрантах", которые не обменяли свой украинский паспорт на российский.
Еще в 2024 году в ЦНС предупреждали, что украинцам в оккупации, которые не получили паспорт РФ, с 2025 года присвоят статус "мигрантов".
Напомним, что начиная с 1 января этого года российские оккупанты лишили базовых прав тех украинцев, которые отказались сменить гражданство.
В частности, отныне люди не могут получать медикаменты, а вынуждены их только покупать. Однако и в таком варианте есть проблема, поскольку их трудно достать, а если и удается, то в несколько раз дороже рыночной цены.
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