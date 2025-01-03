Россия "узаконила" репрессии против украинцев в оккупации, которые без паспорта РФ, - ЦНС

С принятием нового закона полиция РФ в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получит право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие "иностранцы". Однако на самом деле речь идет о тех "мигрантах", которые не обменяли свой украинский паспорт на российский.

Еще в 2024 году в ЦНС предупреждали, что украинцам в оккупации, которые не получили паспорт РФ, с 2025 года присвоят статус "мигрантов".