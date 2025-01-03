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Росія "узаконила" репресії проти українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

Фото: українці без паспорта РФ вважаються тепер мігрантами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Росії прийняли закон, який дозволить поліцейським проникати у помешкання українців на тимчасово окупованих територіях України. Він вступить у дію з 5 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

З прийняттям нового закону поліція РФ у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримає право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі "іноземці". Однак насправді мова йде про тих "мігрантів", які не обміняли свій український паспорт на російський.

Ще у 2024 році у ЦНС попереджали, що українцям в окупації, які не отримали паспорт РФ, з 2025 року присвоять статус "мігрантів".

Нагадаємо, що починаючи з 1 січня цього року російські окупанти позбавили базових прав тих українців, які відмовилися змінити громадянство.

Зокрема, відтепер люди не можуть отримувати медикаменти, а вимушені їх лише купувати. Однак і в такому варіанті є проблема, оскільки їх важко дістати, а якщо і вдається, то в кілька разів дорожче від ринкової ціни.

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