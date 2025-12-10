ua en ru
Россия узаконила массовое изъятие жилья на оккупированных территориях

Украина, ВОТ, Среда 10 декабря 2025 05:24
Россия узаконила массовое изъятие жилья на оккупированных территориях
Автор: Никончук Анастасия

На временно оккупированных территориях усиливается давление на украинских владельцев недвижимости: Россия вводит механизм, который позволяет массово изымать жилье под видом фиксации "бесхозности", создавая условия для масштабного перераспределения собственности в пользу завезенных лояльных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

В России окончательно утвердили закон, который дает оккупационным администрациям право признавать квартиры и дома на захваченных территориях "ничейными" и передавать их новым пользователям.

Экспроприация будет действовать до 2030 года, совпадая с политическим циклом в Кремле.

Хотя практика отобрания жилья через фиктивную "бесхозяйственность" применялась и раньше, теперь она получила федеральное закрепление: решение о судьбе чужой недвижимости фактически перешло в московские кабинеты.

Отсутствие критериев и расширенные полномочия оккупантов

Закон не содержит ясных условий, по которым жилье может быть признано "бесхозным", что дает оккупационным структурам возможность самостоятельно определять, чьи дома подлежат изъятию.

В результате под угрозой оказываются не только те, кто был вынужден уехать из-за войны, но и люди, продолжающие жить на оккупированной территории.

Эксперты отмечают, что механизм открывает путь к системному присвоению украинской собственности.

Кому передают изъятое жилье

Изъятые дома и квартиры планируют распределять между российскими военными, силовиками, чиновниками и работниками бюджетной сферы, завозимыми в регион.

Фактически речь идет о замещении местного населения людьми, лояльными к оккупационной власти.

Подобная политика дополняет другие шаги России по закреплению контроля над ВОТ, включая подготовку к легализации принуждения жителей к службе в армии оккупанта, что нарушает международное право.

Напоминаем, что Россия продолжает усиливать контроль над информационным пространством на захваченных территориях, ограничивая жителям доступ к украинским и международным медиа: в частности, оккупационные администрации Донецкой и Луганской областей ввели запрет на продажу, установку и использование спутникового оборудования, способного принимать украинские телеканалы.

Отметим, что оккупационная администрация на захваченной части Херсонской области использует кампанию по "прикреплению населения к поликлиникам" через полис ОМС РФ как инструмент для формирования полного реестра местных жителей, включая мужчин призывного возраста.

