Правительство России объявило о масштабном сокращении расходов на 18 госпрограмм в 2026 году. Общая экономия превысит 207 млрд рублей, при этом некоторые отрасли потеряют значительные суммы, тогда как финансирование пропаганды и органов власти продолжит расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Службу внешней разведки Украины.

В следующем году Россия урежет финансирование здравоохранения, авиапрома, энергетики, сельских территорий и проектов на временно оккупированных территориях.

Программа "Химическая и биологическая безопасность" уменьшилась на 36,4%, до 3,5 млрд рублей, а рекордное сокращение в абсолютных цифрах затронуло "Комплексное развитие сельских территорий" — минус 34,3 млрд рублей. Программа развития здравоохранения потеряла 31,7 млрд рублей.

Уменьшение финансирования промышленных и социальных проектов

Сокращения также затронули авиапром (-14,4 млрд рублей), энергетику (-17,9 млрд), судостроение, рыбное хозяйство, занятость и национальную политику. Эти меры направлены на сокращение расходов бюджета и оптимизацию государственных программ.

Рост финансирования пропаганды и государственных структур

При этом расходы на органы власти и пропагандистские проекты продолжают расти. На программу "Россия в мире", которая продвигает «традиционные ценности» за рубежом, выделят почти 12 млрд рублей — в два раза больше, чем в прошлом году.

Государственный фонд "Защитники отечества" получит 35 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает уровень 2025 года. Гостелеканалы в 2026 году профинансируют на 106,4 млрд рублей.