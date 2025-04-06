Россия избегает прекращения огня, чтобы атаковать украинские города с моря, - Зеленский

Президент отметил, что в российской атаке 6 апреля были ракеты, которые запустили из акватории Черного моря, и западным партнерам Украины об этом хорошо известно.

"Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня - они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что прекращение огня на море должно обеспечить не только свободное судоходство и поставки продовольствия морем. Оно прежде всего об общей безопасности и о приближении мира. Однако, российскому диктатору Владимиру Путину, по словам Зеленского, мир не нужен.

"Путин не хочет заканчивать войну - он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с еще большей силой. Именно поэтому и в дальнейшем неизменно нужны все формы давления на Россию: усиление наших возможностей защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, такой разговор с Москвой, который не оставит им никакой возможности убивать", - добавил украинский президент.

Зеленский также добавил, что Украина ожидает от США и всей Европы отказа Путина от безусловного прекращения огня.

Массированная атака 6 апреля

Сегодня ночью Российская Федерация снова нанесла масштабный обстрел по территории Украины. Россияне применили ударные дроны типа "Шахед", ракеты "Калибр", баллистические и крылатые ракеты.

Под вражеской атакой оказались Киев и область, Сумы, Николаев и Харьковская и Кировоградская области.

По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов.