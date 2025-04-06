Россия избегает прекращения огня, чтобы атаковать украинские города с моря, - Зеленский

Кремль искажает дипломатию и затягивает процесс безусловного прекращения огня. Таким образом Россия хочет оставить себе возможность бить из акватории Черного моря по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.
Президент отметил, что в российской атаке 6 апреля были ракеты, которые запустили из акватории Черного моря, и западным партнерам Украины об этом хорошо известно.
"Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня - они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что прекращение огня на море должно обеспечить не только свободное судоходство и поставки продовольствия морем. Оно прежде всего об общей безопасности и о приближении мира. Однако, российскому диктатору Владимиру Путину, по словам Зеленского, мир не нужен.
"Путин не хочет заканчивать войну - он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с еще большей силой. Именно поэтому и в дальнейшем неизменно нужны все формы давления на Россию: усиление наших возможностей защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, такой разговор с Москвой, который не оставит им никакой возможности убивать", - добавил украинский президент.
Зеленский также добавил, что Украина ожидает от США и всей Европы отказа Путина от безусловного прекращения огня.
Сегодня ночью Российская Федерация снова нанесла масштабный обстрел по территории Украины. Россияне применили ударные дроны типа "Шахед", ракеты "Калибр", баллистические и крылатые ракеты.
Под вражеской атакой оказались Киев и область, Сумы, Николаев и Харьковская и Кировоградская области.
По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов.
Во время этой массированной атаки по российская армия применила ракеты "Калибр". Они были запущены из акватории Черного моря, рассказали в Военно-морских силах Украины.
Стоит отметить, что Украина и Россия пока не ведут прямых переговоров о завершении войны. Посредником в переговорном процессе являются США.
Во время своего разговора президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин согласились на энергетическое перемирие. Оно предусматривает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре сторон.
Позже на встречах в Саудовской Аравии команды Украины и США, а также отдельно США и Россия обсуждали безопасность в Черном море. Это предусматривало обеспечение безопасности гражданского судоходства.
Украина согласилась на обсужденные с США договоренности, но Россия выдвигает требования. Хотя Москва и утверждает, что придерживается энергетического перемирия, в марте армия РФ атаковала энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях. При этом Россия обвиняет Украину в нарушении перемирия.
Больше о перемирии и что о нем говорят Украина, США и Россия - в материале РБК-Украина.
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