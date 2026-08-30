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Россия атаковала склад "Ашан", компания рассказала о последствиях

23:46 30.08.2026 Вс
1 мин
Ни один из сотрудников компании не пострадал
aimg Екатерина Коваль
Россия атаковала склад "Ашан", компания рассказала о последствиях Иллюстративное фото: "Ашан" не впервые страдает от вражеских атак (Getty Images)
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В результате российской атаки повреждена крыша склада компании Auchan в Украине. Поставка товаров в магазины сети уже возобновляется в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auchan Ukraine в Facebook.

В компании сообщили, что ни один из сотрудников не пострадал в результате попадания.

Снабжение товаров уже возобновляется, а магазины сети наполняются товарами в обычном режиме.

Auchan поблагодарил своих команд за стойкость и слаженную работу в сложных условиях, а также призвал украинцев беречь друг друга и не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.

О масштабе и тактике атак России реактивными дронами РБК-Украина уже писало неоднократно. По данным Центра противодействия дезинформации, Россия запускает в Киев реактивные дроны волнами - главная цель такой тактики состоит в истощении системы ПВО и парализации жизни столицы постоянными тревогами.

За последние недели количество таких дронов резко возросло - РФ запускает по Украине реактивные "Шахеды" практически сразу с конвейера, даже без длительного хранения на складах.

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