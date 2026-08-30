Россия атаковала склад "Ашан", компания рассказала о последствиях

В результате российской атаки повреждена крыша склада компании Auchan в Украине. Поставка товаров в магазины сети уже возобновляется в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Auchan Ukraine в Facebook.

В компании сообщили, что ни один из сотрудников не пострадал в результате попадания.

Снабжение товаров уже возобновляется, а магазины сети наполняются товарами в обычном режиме.

Auchan поблагодарил своих команд за стойкость и слаженную работу в сложных условиях, а также призвал украинцев беречь друг друга и не пренебрегать правилами безопасности во время воздушных тревог.