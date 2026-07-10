Россия ударила "Шахедами" по центру Конотопа: повреждены школа и больница (фото)

Утром 10 июля Россия ударила "Шахедами" по Конотопу Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.
Семенихин сообщил, что на город летели два реактивных дрона . К сожалению, есть последствия. Как сообщил городской голова, в результате обстрела города ранен мужчина.
"У нас есть прилет в центре города. Есть раненый мужчина 70 лет. Повреждены школа, больница, котельные…", - написал он.
К счастью, погибших в результате атаки нет.
Также Семенихин показал последствия вражеского удара по центру города. На снимках видно, что повреждены строения, выбиты окна, повсюду обломки.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в ближайшие дни получит от США новый пакет антибаллистических ракет для Patriot .
По его словам, соглашения о дополнительных поставках PAC-3 также обсуждались с европейскими партнерами, хотя конкретных сроков там пока нет.
Тем временем ночью 10 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 137 ударных дронов.
По данным Воздушных сил, силам ПВО удалось сбить или подавить 114 вражеских беспилотников , однако зафиксировано попадание 18 дронов сразу в 16 локациях.