Россия ударами по железной дороге хочет устроить в Украине общественный взрыв, - Зеленский

Зеленский напомнил, что россияне достаточно долгое время били по гражданским объектам в Украине. Особое "внимание" враг уделил энергетике и железной дороге. Понятно, что россияне будут продолжать. При этом они убивают гражданское население.

"Мы в свою очередь делали некоторые ответные операции. Я считаю, что были очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца. И я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой операции", - отметил президент.

Зеленский также напомнил, что российские оккупанты не задумываются над тем, что они убивают гражданских во время атак, потому что это - террористические акты против Украины. Украина, в отличие от россиян, не допускает жертв во время своих атак на российские объекты.

Оккупанты хотят создать Украине проблемы в тылу, в том числе с логистикой - и в итоге вызвать тот самый общественный взрыв, который уже существует в России. Именно поэтому они выбрали такую тактику.

"Ну, и готовятся они, как мы готовимся к отопительному сезону, так и они готовятся к отопительному сезону. У них там свои есть уже очереди. Я думаю, мы действуем правильно", - резюмировал Зеленский.