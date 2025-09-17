RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия ударами по железной дороге хочет устроить в Украине общественный взрыв, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Россияне проводят террористические акции против украинской железной дороги и энергетики, чтобы создать Украине дополнительные проблемы в тылу. Украина отвечает ударами по российской логистике, при этом обходится без жертв среди гражданского населения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил на брифинге для прессы 17 сентября после встречи с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Зеленский напомнил, что россияне достаточно долгое время били по гражданским объектам в Украине. Особое "внимание" враг уделил энергетике и железной дороге. Понятно, что россияне будут продолжать. При этом они убивают гражданское население.

"Мы в свою очередь делали некоторые ответные операции. Я считаю, что были очень хорошие результаты. Одна операция шла два месяца. И я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой операции", - отметил президент.

Зеленский также напомнил, что российские оккупанты не задумываются над тем, что они убивают гражданских во время атак, потому что это - террористические акты против Украины. Украина, в отличие от россиян, не допускает жертв во время своих атак на российские объекты.

Оккупанты хотят создать Украине проблемы в тылу, в том числе с логистикой - и в итоге вызвать тот самый общественный взрыв, который уже существует в России. Именно поэтому они выбрали такую тактику.

"Ну, и готовятся они, как мы готовимся к отопительному сезону, так и они готовятся к отопительному сезону. У них там свои есть уже очереди. Я думаю, мы действуем правильно", - резюмировал Зеленский.

 

Ранее мы писали, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины. Враг пытается атаковать железнодорожные узлы в Украине, украинские силы отвечают атаками на российские железнодорожные станции.

В частности, в ночь на 17 сентября армия РФ ударила по "Укрзализныце". В компании предупреждали о задержке в графике движения и отмене некоторых поездов. Ударом дронов враг пытался вывести из строя подстанции "Укрзализныци", которые питают железнодорожную сеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский