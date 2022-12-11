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На Черном море шторм. Военные предупредили украинцев об опасности

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Украине, Воскресенье 11 декабря 2022 14:21
На Черном море шторм. Военные предупредили украинцев об опасности Фото: спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня на Черном море наблюдается шторм, поэтому на берег выносит мины. Вероятно, именно из-за ухудшенных погодных условий Россия не вывела на боевое дежурство ракетоноситель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в Черном море сегодня находятся восемь кораблей врага. Россия не вывела на боевое дежурство ни подводные, ни надводные носители ракет. Они находятся в местах базирования во временно оккупированном Крыму. Однако ситуация может измениться.

"На море действительно мощный шторм, для Черного моря это 4-5 баллов. Это может быть одним из факторов, что корабли ракетоносители не выведены на боевое дежурство. Но я без устали повторяю, что это 2-3 часа и может измениться ситуация", - сказала Гуменюк.

Спикер напомнила, что при такой погоде существует также повышенная минная угроза. Поэтому она призвала жителей южных областей быть осмотрительными и не приближаться к морю ближе, чем на 100 метров.

"Снова из-за бурного моря выносит мины к побережью. Населению стоит помнить, понятно, что не в пляжный сезон это не так актуально, но все равно есть люди, которые любят купание и в это время, и прогулки у моря... Мины выносит и на Одесском, и на Николаевском направлениях", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что Россия несколько дней подряд выводила в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр", а также продолжает держать в Средиземном море пять ракетоносителей.

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