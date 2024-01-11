Россия на фоне принудительной паспортизации готовит мобилизацию на оккупированных территориях

"В пределах принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев становиться на регистрацию в фейковые военкоматы, при этом отрицая мобилизацию. При становлении на учет на украинцев давят, чтобы они заключали контракт и стали "добровольцами", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что после "выборов президента РФ" потребности в скрытых действиях уже не будет, поэтому мобилизация развернется в полную силу. Именно поэтому россияне требуют всех мужчин становиться на учет.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать о работниках "паспортных столов" и "военкомов", чтобы Движение Сопротивления могло сорвать процесс "мобилизации", - призвали напоследок в сообщении.