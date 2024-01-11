Россия на фоне принудительной паспортизации готовит мобилизацию на оккупированных территориях

Российские захватчики проводят скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях. Они прибегают к таким действиям путем принудительной паспортизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"В пределах принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев становиться на регистрацию в фейковые военкоматы, при этом отрицая мобилизацию. При становлении на учет на украинцев давят, чтобы они заключали контракт и стали "добровольцами", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что после "выборов президента РФ" потребности в скрытых действиях уже не будет, поэтому мобилизация развернется в полную силу. Именно поэтому россияне требуют всех мужчин становиться на учет.
"Центр национального сопротивления призывает сообщать о работниках "паспортных столов" и "военкомов", чтобы Движение Сопротивления могло сорвать процесс "мобилизации", - призвали напоследок в сообщении.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин отчитался о наборе сотен тысяч в ряды армии РФ.
Следует отметить, что по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Российской Федерации растет количество людей, недовольных войной в Украине. Против мобилизации выступает около 70% населения РФ.
Понимая критичность ситуации, Кремль регулярно прибегает к скрытой мобилизации жителей временно оккупированных территорий.
Как сообщалось ранее, в Мариупольском районе оккупанты уже начали выдавать распоряжения о постановке на военный учет учащихся 2007 года рождения.
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