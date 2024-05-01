Россия тестирует в Украине ракеты для КНДР, как иранские "Шахеды", - Spravdi

Сотрудничество России и КНДР

Следует отметить, что в конце прошлого года стало известно, что Россия закупила северокорейские баллистические ракеты. Уже 2 января Москва ударила по Харькову ракетами северокорейского производства.

По данным украинской разведки, КНДР также предоставила России около миллиона артиллерийских снарядов.

Украинские правоохранители зафиксировали по меньшей мере 24 факта использования Россией ракет КНДР, а в США обеспокоены тем, что Украина стала полигоном для тестирования северокорейских ракет.

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