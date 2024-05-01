RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия тестирует в Украине ракеты для КНДР, как иранские "Шахеды", - Spravdi

Фото: Россия тестирует в Украине ракеты для Северной Кореи (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия тестирует на войне против Украины ракеты для Северной Кореи. Ранее РФ тестировала для Ирана "Шахеды", которые затем применили против Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Spravdi.

Отмечается, эксперты ООН подтвердили, что Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11.

Северная Корея находится под международными санкциями, установленными Советом Безопасности ООН за запугивание соседей ракетными атаками. Таким образом, приобретение Россией северокорейских ракет является грубым нарушением санкционного режима.

Более того, Россия наложила вето на продление с мая мандата группы экспертов ООН, следившей за соблюдением санкций против КНДР. То есть Москва пытается скрыть факты сотрудничества с КНДР и пренебречь международными обязательствами.

"Россия тестирует для КНДР ее ракеты в Украине так же, как тестировала для Ирана "Шахеды" - перед тем как их применили против Израиля", –-говорится в сообщении.

 

Сотрудничество России и КНДР

Следует отметить, что в конце прошлого года стало известно, что Россия закупила северокорейские баллистические ракеты. Уже 2 января Москва ударила по Харькову ракетами северокорейского производства.

По данным украинской разведки, КНДР также предоставила России около миллиона артиллерийских снарядов.

Украинские правоохранители зафиксировали по меньшей мере 24 факта использования Россией ракет КНДР, а в США обеспокоены тем, что Украина стала полигоном для тестирования северокорейских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДРСеверная КореяВойна в УкраинеВойна России против УкраиныРакеты