Россия и Венгрия договорились о строительстве АЭС "Пакш-2"

"Мы подписали график строительства "Пакш-2", на основании которого подключим новую АЭС к сети в начале следующего десятилетия. Это был долгий путь, но речь, наконец, идет о строительстве, а не о документах", - сообщил Сийярто.

Со стороны РФ документ был подписан главой корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. По его словам, "Росатом" уделит данному проекту "особое внимание" и планирует направить на него "лучшие силы".

"Внимание к этому проекту будет повышено", – сказал Лихачев.

Справка:

АЭС "Пакш" было построено еще в прошлом веке по советскому проекту и имеет четыре энергоблока ВВЭР-440 общей мощностью 2000 МВт. Срок эксплуатации энергоблоков истекает между 2032 и 2037 годами.

По документам, будут построены два новых энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Однако ранее их строительство будет заторможено из-за длительной процедуры получения одобрения от Еврокомиссии.

При этом в 2022 году Венгрия выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Пакш-2", несмотря на то, что компания участвует в захвате Запорожской АЭС в Энергодаре.

Санкции против "Росатома"

Напомним, Украина настаивает на введении санкций "Росатома", сотрудники которого принимают участие в управлении захваченной Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

В начале ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина предложила ЕС решение, как перестать зависеть от российского ядерного топлива и ввести санкции, но результата пока нет.

Позиция Венгрии по поводу войны в Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Ранее сообщалось, что президент Венгрии Каталин Новак посетит Украину в августе. Она побывает в Киеве и Закарпатье.

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