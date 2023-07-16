Президент Венгрии посетит Украину в августе

Президент Венгрии Каталин Новак посетит Украину в следующем месяце. Она побывает в Киеве и Закарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

Как отмечает офис президента, Новак приняла приглашение украинского правительства и прибудет на Крымскую платформу. Она состоится в Киеве 23 августа. Также лидер Венгрии может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед визитом в столицу Украины венгерский президент заедет в Закарпатье. Она вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.

Стоит отметить, что Каталин Новак в последний раз встречалась с Зеленским 26 ноября прошлого года. Тогда она вместе с премьерами Польши и Бельгии посещала Украину. Это был визит наивысшего уровня венгерского государства в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ.

Позиция Венгрии по войне

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

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