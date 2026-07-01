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Россия и Китай проводили тайные военные учения, есть доказательства - Reuters

17:04 01.07.2026 Ср
2 мин
Путин и Си Цзиньпин углубляют военное сотрудничество, которое прячут от мира
aimg Елена Бджола
Фото: Китай и Россия проводили тайные совместные учения

Россия и Китай тайно провели совместные учения, связанные с войной в Украине. В них "засветились" генералы с обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тайные учения в Китае с участием российских оккупантов

На военном объекте в Пекине в ноябре 2025 года состоялись китайско-российские учения.

По данным источников, тайную военную подготовку российских войск Китаем лично одобрил министр обороны России Андрей Белоусов. По меньшей мере, четверо российских и китайских генералов принимали в них участие.

Собеседники агентства говорят, что информация о таких высокопоставленных лицах на учениях обеспокоило Европу. Однако Пекин до сих пор вообще отрицает факт их проведения.

Секретный документ РФ об обучении в Китае

В тайном российском документе, с которым ознакомилось Reuters, есть прямая ссылка на внутренний приказ Белоусова с августа 2025 года. Согласно ему, делегация Вооруженных сил РФ отправилась в Китай для участия в учениях на объектах Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Один из курсов - трехнедельный семинар, посвященный радиологической, химической и биологической защите.

В двух отчетах, которые имеются в распоряжении издания, есть описания и фото российских военных. Они слушали лекцию китайского инструктора, осматривали модель ядерного реактора и изучали вопросы химической и радиационной разведки, защиты вентиляционных систем от загрязнения.

Этой весной Reuters узнало, что Китай в конце 2025 года тайно подготовил около 200 российских оккупантов на своей территории. Некоторые из них после этого вернулись воевать против Украины. Позже это подтвердили ЕС и НАТО.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что никакой тайной подготовки российских военнослужащих в Китае не было.

МИД Китая опроверг информацию о секретной подготовке военных РФ на своей территории. Китай называет это попыткой переложить вину за войну в Украине.

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