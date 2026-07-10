Россия и Китай готовятся сбивать спутники Starlink в космосе

РФ и Китай разработали стратегию физического уничтожения спутников Starlink. Пекин и Москва готовят совместные меры против компании Илона Маска и его сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование изданий The Insider .

Журналисты получили доступ к конфиденциальным документам Третьего китайско-российского форума. Эта закрытая встреча прошла в Гуанчжоу в ноябре 2023 года.

Власти обеих стран официально не сообщали о существовании этой площадки. Расследователи изучили четыре презентации и рабочий протокол июньских переговоров, проходивших в Москве.

Пять направлений сотрудничества ВПК Москвы и Пекина

Документы раскрывают масштабную координацию усилий в критических сферах обороны. Пекин и Москва сосредоточились на следующих пунктах:

Космическое вооружение и средства для ликвидации спутников.

Интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Автономные дроны-камикадзе, способные действовать в составе роя.

Боевые бронированные машины нового поколения.

Военная авиация.

Плановая борьба со Starlink

Китайская сторона предложила россиянам поэтапную стратегию борьбы со спутниками Илона Маска. Первоначально Пекин и Москва планируют сформировать международную коалицию. Цель – добиться нормативных ограничений для SpaceX. Они будут апеллировать к риску столкновений из-за высокой концентрации аппаратов на низкой орбите.

Следующий шаг предполагает борьбу за частоты. Страны собираются подавать совместные заявки на орбитальные позиции раньше американцев, что позволит блокировать развитие системы через международные регуляторные органы. Авторы документа прямо называют такой подход военной контрмерой, пишет издание.

Параллельно союзники разрабатывают системы радиоэлектронного противодействия. Новые технологии позволят выборочно отключать связь Starlink. Для этого будут использоваться подавление мощности и адаптивная интерференция в конкретных районах.

Физическое уничтожение спутников Илона Маска

Наиболее агрессивная часть плана касается физического устранения угрозы. Презентацию подготовили исследователи Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), являющейся главным космическим подрядчиком КНР.

Инженеры предлагают создать недорогое оружие для атак в космосе. Основная идея – принцип "один против многих". Такое оружие должно быть достаточно дешевым. Россия и Китай хотят уничтожать спутники быстрее, чем SpaceX успеет запускать новые аппараты.

Чем разделятся между собой Китай от РФ.

Судя по докладу, предлагается наладить регулярную передачу Китаю данных о боевых действиях российских беспилотников в Украине.

Китай располагает 160 типами баражирующих боеприпасов от более 50 производителей, но практически не имеет реального боевого опыта применения ни одного из них.

У России же есть данные о боевом применении беспилотников. Предложение состоит в том, чтобы формализовать обмен – Россия делится знаниями с поля боя, а Китай – технологиями искусственного интеллекта и ресурсами массового производства для совместной разработки следующего поколения автономных "роевых" боеприпасов.

Обмен технологиями уже начался

Издание отмечает, что этот план обмена данными уже работает. Автономный беспилотник V2U, используемый российскими войсками в Украине, работает на китайских модулях искусственного интеллекта, китайских лидарных датчиках, китайских батареях и китайских твердотельных накопителях.

Поставка компонентов уже отлажена. Участники форума в Гуанчжоу обсуждали, как инженерные решения Китая, в сущности, будут испытываться на поле боя в Украине.