ЧВК "Вагнера" срочно привлекает дополнительных заключенных из-за потерь на фронте, - ГУР

Российская ЧВК "Вагнера" из-за угрозы "кадрового голода" начала срочно проводить подготовку новых несколько сотен заключенных для отправки на войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс - службу разведки Украины.

"К боевым действиям на территории Украины привлечено более 8000 наемников ЧВК "Вагнера". Большинство подразделений сейчас находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого соприкосновения. Подавляющую часть личного состава штурмовых отрядов указанной ЧВК составляют наемники, завербованные из числа заключенных", - пишет пресс-служба разведки.

Задача заключенных - поддерживать меньшие по численности группы опытных "контрактников". В то же время наибольшие потери фиксируются именно среди бывших заключенных.