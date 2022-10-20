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ЧВК "Вагнера" срочно привлекает дополнительных заключенных из-за потерь на фронте, - ГУР

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Четверг 20 октября 2022 15:01
ЧВК "Вагнера" срочно привлекает дополнительных заключенных из-за потерь на фронте, - ГУР Фото: "Вагнер" срочно привлекает дополнительных заключенных из-за потерь на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская ЧВК "Вагнера" из-за угрозы "кадрового голода" начала срочно проводить подготовку новых несколько сотен заключенных для отправки на войну против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу разведки Украины.

"К боевым действиям на территории Украины привлечено более 8000 наемников ЧВК "Вагнера". Большинство подразделений сейчас находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого соприкосновения. Подавляющую часть личного состава штурмовых отрядов указанной ЧВК составляют наемники, завербованные из числа заключенных", - пишет пресс-служба разведки.

Задача заключенных - поддерживать меньшие по численности группы опытных "контрактников". В то же время наибольшие потери фиксируются именно среди бывших заключенных.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным ГУР, российские спецслужбы готовят теракты на территории России, чтобы обвинить в этом Украину.

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