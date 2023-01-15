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Иран впервые подтвердил покупку российских истребителей Су-35

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Иран, Воскресенье 15 января 2023 20:06
Иран впервые подтвердил покупку российских истребителей Су-35 Фото: Иран впервые подтвердил покупку российских истребителей Су-35 (commons wikimedia.org User Rulexip)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 января, член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Шахрияр Хейдари впервые заявил, что Иран покупает истребители Су-35 в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim news.

Хейдари заявил, что самолеты будут доставлены в страну уже в начале нового года по иранскому календарю, то есть после 21 марта. Кроме истребителей Иран также анонсировал покупку вертолетов, ракет и систем противовоздушной обороны. Однако, количество приобретенной техники чиновник не назвал.

По данным СМИ, первоначально российские самолеты предназначались для Египта, контракт на их поставку Москва и Каир подписали еще в начале 2019 года. Сумма сделки на тот момент оценивалась в $2 млрд. Однако затем Египет отказался от самолетов, вероятно, из-за угрозы санкций от США.

Напомним, в конце декабря западная разведка сообщала, что Россия собирается передать Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на "дроны-камикадзе".

Как сообщалось ранее, Иран хочет увеличить поставки передовых вооружений России.

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